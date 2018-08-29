Maydanoz tüketirken bunlara dikkat edin!

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, salata ve yemeklere lezzet katan, antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposu maydanozun yaşamsal önem taşıyan faydalarını anlattı ve önemli uyarılarda bulundu.

Gence, uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen ve 100 gramı 36 kalori olan maydanozun yapraklarının kolesterol ile yağ içermediğini, A, C, E ve K vitaminleri ile B9 vitamini, yani folikasitin de iyi bir kaynağı olduğunu ifade etti. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve demir minerallerinden de zengin olan maydanozun faydalarını şöyle sıraladı:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Maydanoz denilince akla ilk olarak bağışıklık sistemi geliyor. İçeriğindeki A, C, K vitaminleri ilefolat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

VÜCUTTAKİ ÖDEMİ ATIYOR

Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor. Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak.

KALP HASTALIKLARINDAN VE KANSERDEN KORUYOR

A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahipolan maydanozserbest radikallerin oluşumunu engelliyor. Maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor. Folik asit içeriği sayesinde kalp dostu olarak nitelendiriliyor, çünkü kalp krizi riskini artıran homosisteinmiktarının azalmasında yardımcı oluyor. Diüretik etkisi sayesinde tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor. Glutatyontransferaz enzimini aktive ederek, oksitlenmiş moleküllerle savaşarak kansere karşı koruyucu fonksiyon üstleniyor. Ayrıca içerindeki K vitamini ve demir bakımından zengin olan maydanoz, vücuttan toksinlerin atılması sağlıyor ve kanı temizliyor. Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için de yardımcı oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmalara göre, maydanozun diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar sürüyor.

İDRAR SÖKTÜRÜYOR

Maydanozun içeriğindeki flavonglikozidinden dolayı idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu sayede maydanoz, böbrek taşı, safra kesesi ve enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı oluyor.

DİŞ VE DİŞ ETİ HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkili oluyor.

MİDE BULANTISINI DİNDİRİYOR

Maydanoz ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor.Yaprakları ve sapı antiseptik olan maydanozun gaz giderici etkisi de mevcut.

ARTRİTİN KONTROLÜNÜ SAĞLIYOR

Maydanozun beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde anti-inflamatuar özelliği bulunuyor. Böylelikle artrit kontrolünde önemi fayda sağlıyor.

RETİNA SAĞLIĞI İÇİN DE ÖNEMLİ

Maydanoz içeriğindeki beta karotensayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞE SAHİP

Klorofil içeren maydanozantibakteriyel özelliğe de sahip. Bu sayede ağız kokusunun önlenmesinde yardımcı besindir.

AŞIRIYA KAÇMAYIN!

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, maydanozu tüketmenin de bir sınırı olması gerektiğini söyledi. Fazla maydanoz tüketildiğinde sağlık problemleri görülebileceğini ifade eden Gence, şunları aktardı:

“10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 mililitre fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçının. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor.Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor. Ciltte döküntüye ve cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, dikkatli olun. Çünkü içeriğindeki K vitamini ile ilaç etkileşiyor. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini bazı ilaçların etkisini azaltıyor. Kan basıncını yükseltebildiği için hipertansiyon hastası iseniz maydanoz tüketimini sınırlandırmanız önemli. Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Kilo kaybı yağ ağırlığından olmadığı sürece doğru zayıflama söz konusu olmuyor.”