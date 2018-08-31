Masumu korumak özen ve dikkat ister

Ev kazalarında çocuk yaralanmalarının %90’ı çocuk yalnızken olmakta.. Düşme ve çarpma sonunda burkulma, kırık-çıkık, doku ezilmesi, yaralanma gibi bölgesel problemler olabildiği gibi oluşabilecek genel beden travması ve/veya kafa travması, hayatı tehdit olabilir. Ölümle dahi sonuçlanabilir. Düşme-çarpma sonucu çeşitli sakatlıklar, felçler ve organ kayıpları söz konusu..

Bebek sandalyelerinde oturan bebeklere mutlaka emniyet kemeri takılmalı. Altını değiştirirken bebek asla yalnız bırakılmamalı. Bebekler, 5 aylıktan itibaren dönebildikleri için yüksek veya yanları açık masa, sedir, salıncak vb. yerlerde uyurken yalnız bırakılmamalı.

Banyo ve mutfak gibi ıslak zeminlerde yere damlayan sıvılar hemen temizlenmeli. Böyle mekanlara kaymayan lastikten yolluklar serilmeli. Ayrıca halı ve yolluk kıvrımlarının çocuklar için tehlike oluşturduğu akılda tutulmalı.

Çocuklara ayaklarına uygun ayakkabı giydirilmeli.

Çocukların oyun alanlarında 1,5 m’den fazla yüksekliğe tırmanmalarına izin verilmemeli. Oyun zemininin yumuşak bir malzeme ile kaplı olması tercih edilmeli. Eğer çocuk oyuncağa tırmanmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsa, o oyuncak kullandırılmamalı.

Özellikle sıcak bölgelerimizde yaz aylarında damdan düşmeler çok sık görülmektedir. Evlerin damları uyumak için kullanılıyor ise çevreye korkuluk yaptırılmalı.

Bıçak, jilet, makas, çatal, tığ, şiş, tornavida gibi delici-kesici aletler, çocukların erişemeyeceği yerlerde veya kapalı dolaplarda bulundurulmalı. Çocukların bu tür aletler ile oynamalarına izin verilmemeli. Ortalıkta paslı maddeler bulunmamalı.

Özellikle yeni yürümeye başlayan çocukların eline bardak, şişe gibi cam eşyalar verilmemeli.

Elinde hangi maddeden yapılmış olursa olsun, sivri bir cisim bulunan çocukla, koşmalı oyunlar oynanmamalı.

Çocukların yiyecek ve içecek kapları, çatal-kaşıkları, kırılmaz plastik malzemeden olmalı.

Konserve ve yağ tenekelerinin kenarları, kesiğe sebep olmayacak şekilde açılmalı.

Kapı ve pencere camlarının kolay kırılmayacak kadar kalın olması sağlanmalı.

Tekerlekli bebek yürüteçleri kullanmamalısınız. Bilinenin aksine; yürüteçler, bebeğin yürümesini kolaylaştırmaz, yürümeye başlamasını geciktirebilir. Her ne kadar bebek yürüteçle bacaklarını kullansa da, yürümek için gerekli olan kalça kaslarını kullanamaz. Bacak ve kalça sorunları oluşur. Ayrıca bebek, yürüteci yürütmeyi çözdüğünde yeni tehlikelere açık oluyor. Yürüteç bu sebeplerle Avrupa’da yasak.. AB’ye girdiğimiz gün böyle şeyler bizde de üretilip, satılamayacak!

Olur ya, bir uzuv kopar veya kesilirse ne yapmalısınız?

Evet mazallah; herkesten ırak olsun! Fakat, insanız herkesin başına gelebilir. En vahim yaralanmalar, kopan el, ayak, parmak gibi organ kaybı yaşanan yaralanmalardır. Böyle bir durumda, hastayı, kopan uzuv ile birlikte hastaneye yetiştirmelisiniz.

Önce kopan organ veya dokuyu; temiz, ıslak gazlı beze sararak bir naylon torbaya koyun. Onu da torba buz dolu bir kapta veya buz dolu başka bir torba içine yerleştirerek hasta ile birlikte hastaneye en kısa sürede ulaştırın.