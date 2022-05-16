Masumlar Apartmanının çekildiği bina kaça satılılıyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 24 Mayıs'ta hayranlarına veda edecek. Yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplayan yapımda çekimlerin gerçekleştirildiği apartman da yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu'nda yer alan ve asıl adı "Temel Apartmanı" olan bina aynı zamanda Şahsiyet dizisinin çekimleri için de kullanılmıştı. Beyoğlu Jurnal Sokaktaki Temel Apartmanı'nı yapımcı şirket 2020 yılında kiralamış ve 1 milyon TL restorasyon için harcayarak çekimlere başlamıştı.

Masumlar Apartmanının çekildiği bina kaça satılacak?

Masumlar Apartmanı izleyicilerinin sık sık gidip fotoğraf çektirdiği bina 7 milyon dolara yani 108 milyon TL'ye satışa sunuldu. Dizinin sıkı takipçisi olan Bülent Ersoy ise haberi alır almaz harekete geçti. 190'ar metrekarelik 12 dairesi bulunan 7 katlı binayı satın almak isteyen Ersoy, pazarlık masasına oturdu. İstanbul'un ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan binası olan apartmanda 1800'lü yıllarda ünlü İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti'nin yaşadığı söyleniyor.