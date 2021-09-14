Masumlar Apartmanı Rüya kim? Masumlar Apartmanı Rüya’yı kim oynuyor?

Masumlar Apartmanı’nda final sezonunda İnci’nin trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Han’ın durumu merak ediliyordu. İnci’in ölümü sonrası psikolojik olarak dağıldığı görülen Han’ın kafasını dağıtmak için üzerine titrediği ailesinden uzakta tatile çıktığı görülüyor. Masumlar Apartmanı yeni sezona nefes kesen ve heyecan uyandıran sahneleriyle giriyor.

TRT 1’in sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı yeni sezona 14 Eylül Salı gününden itibaren her hafta izleyiciyle buluşacak. İnci’nin ölmesi sonrası Han tatile çıkıyor.

Tatilde Rüya ile tanışan Han, Rüya’nın kolundan tutup eve getiriyor. Günlerdir ailesinden uzan bir şekilde hayat süren Han’ın yanında kız arkadaşı Rüya ile dönmesi Safiye ve Gülben’i şaşkına çevrir. Peki Masumlar Apartmanı Rüya kim? Masumlar

Masumlar Apartmanı Rüyayı oynayan kim?

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı.

Melisa Şenolsun kimdir?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Melise Şenolsun’un Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Melisa Şenolsun oynadığı filmler

Babam

Güzelliğin Portresi

Buluşma Noktası

Melisa Şenolsun oynadığı diziler

Tatlı Küçük Yalancılar

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Nefes Nefese

Masumlar Apartmanı