Masterchef yarışmacısından kan donduran iftira! Deprem sonrası...

Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, tiyatrocu edası ile gözyaşları içinde çektiği videoda kan donduran iddialarda bulundu. “Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyoruz" diyen Masterchef Uğur, "Bir Afgan gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Allah sizin belanızı versin” dedi.

Emniyet yetkililerinin yaptıkları tüm yalanlamalara rağmen, deprem üzerinden göçmen karşıtlığı ve yalan haberler ardı ardına sürdürülüyor. Yağmacılık ve hırsızlık üzerinden algı üretmeye çalışan belli kesimler, gündemi yalan iddialarla meşgul etmeye devam ediyor. Bölge genelinde asayişin sağlanması için kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar ortaklaşa çalışırken, malum kesimlerin karalama ve engelleme, moral bozma amaçlı algı operasyonları da devam ediyor.

Son yalan, deprem bölgesinde gönüllü olarak yardım ve kurtarma çalışmalarına katıldığını iddia eden Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş'tan geldi. Bir video çekimi yaparak, başından geçtiği ididası ile yalanlarını kamuoyuna aktaran Kardaş'ın iğrençlikleri emniyet tarafından yalanlandı.

Kardaş, "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." diyerek iğrenç iftirasını savururken, bazı takipçileri ise, "Siz o Afganlıya engel olamadınız mı?" diye sordu.. İçişleri Bakanı da, Kardaş'ın iddialarının tümü ile yalan olduğunu duyurdu.