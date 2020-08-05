MasterChef Rezzan kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Rezzan Atan nereli?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Rezzan Atan merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yarışmacılar ilk 16’ya girebilmek için kıran kırana bir mücadele ediyorlar. Peki MasterChef Rezzan kimdir, nereli?

MasterChef Rezzan kimdir?

Rezzan Atan 28 yaşında. Aşçı olan Atan, Mersin’de yaşıyor.

Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.