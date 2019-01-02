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Masallar çocuk için çok önemli

Masalların çocuk gelişiminde birçok önemli ve değerli katkıları vardır.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:53
Masallar çocuk için çok önemli

Masal anlatımı esnasında çocuğun bütün zihinsel faaliyetleri harekete geçer. Okuduğu veya dinlediği masallardaki karakterler hakkında hayaller kuran çocuk, olayların gelişimine göre iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenir.

2-5 yaş arası çocuklara onun anlayabileceği sadelikte ve kısa cümlelerden oluşan hikayeleri resimlerle ilişkilendirerek anlatırsanız daha çok dikkatini çekersiniz.

Siz sıkılsanız da her kitabı 5-6 kez okumanız gerekebilir. Çünkü bu yaş dönemindeki çocuklar aynı şeyleri duymaktan hoşlanırlar.

Tek başına kitabı alıp, aklında kalanlarla kitabı tekrar okuması sık rastlanılan bir durumdur. Bu durumda anne baba olarak size düşen görev kendi kendine uydurduğu hikayeyi düzeltmek yerine kendi hikayesini oluşturmasına izin vermektir.

Kitap okumayı interaktif hale getirin!

Kitabı vurgu yaparak okursanız hikayeye duygu katmanızın yanı sıra canlılık da kazandırırsınız. Bu tutum çocuğun kitaba karşı ilgisini artırır. Aralarda sorular sorarak neden-sonuç ilişkisini kurmasına fırsat vermek (Sence şimdi ne olacak?), duyguları tanımasını sağlamak (Sence burada ne hissetmiş olabilir?), olaylarla ilgili kendi kişisel yorumlarını sormak (Sence böyle bir durumda ne yapılabilirdi?) düşünce ve duygu gelişimini destekler. Kitap okuma eylemini ne kadar çok interaktif hale getirirseniz çocuğunuz da o kadar zevk alacaktır.

Günümüzde yoğun iş tempoları yüzünden anne babalar çocuklarına masal okumak yerine tv programları seyretmeye ağırlık vermektedir. Çocukların bazen kendilerine hitap etmeyen dizi ve programları seyretmeleri veya şiddet içeren ve doğru mesajlar vermeyen çizgi filmleri izlemeleri henüz kişilikleri yeni gelişmekte olan bu çocukların yanlış figürlerle özdeşleşmesi sorununu gündeme getirmektedir. Örneğin 6 yaşında, şiddet içerikli davranışları nedeniyle değerlendirmem için getirilmiş bir çocuğun ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ şeklinde yönelttiğim soruya ‘Mafya babası’ cevabını vermesi hayli düşündürücüdür. Üstelik bu tip örneklere hiç azımsanamayacak sıklıkta rastlamaktayız.

Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:00
  1. masal
  2. masalın çocuklar için önemi

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