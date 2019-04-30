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Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası

Amasya'da 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona sona erdi

30 Nisan 2019 Salı 22:32
Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Amasya Spor Salonu'nda 27 Nisan'da başlayan şampiyonaya kız ve erkek kategorisinde 32 ilden 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada ferdi çift kızlarda Yağmur Şevval Karaca ve Zeynep Karaca, çift erkeklerde Batuhan Gürses, Tarık Saim Özbek, tek kızlarda Yağmur Şevval Karaca, tek erkeklerde Hakan Işık birinci oldu.

Takımlarda kızlar kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi A takımı birinci, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi B takımı üçüncü olurken Zonguldak Özel İdare Yol Spor dördüncü oldu.

Takımlarda erkekler kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi A takımı birinci, Yalova Belediye Gençlik Spor A takımı ikinci, Fenerbahçe üçüncü ve Yalova Belediye Gençlik Spor B takımı dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren oyunculara kupa ve madalyaları verildi.

Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri Seyfettin Şahan, çok verimli bir şampiyona geçtiğini, gelecek kuşaktaki tenisçilerin Türkiyeyi daha da ileri götüreceğini söyledi.

Şahan şampiyonada gelecek vadeden birçok sporcunun görüldüğüne değinerek, "Türkiye şampiyonamıza yaklaşık 32 ilden erkek ve bayan olmak üzere 300 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Organizasyon sonunda erkeklerde ve bayanlarda ilk 4'e giren sporcularımız haziran ayında Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:32
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