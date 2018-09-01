Marulun faydaları saymakla bitmiyor

Marul ılık iklimi sever. İlk ve sonbahar aylarında ekilir. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır.

Asabi birisi iseniz marul tam size göre bir sebze. Bol yemenizi tavsiye ediyoruz, hem size hem çevrenizdekilere yararı olacaktır. Çünkü marul sinirleri yatıştırır. Uykusuzluğu giderir, gece güzel bir uyku çekersiniz. Asabi öksürüklerden de kurtulursunuz...

Tabii bu arada kalbinize de faydası var. Neden? Asabî insanın kalbi sürekli tehdit altındadır, siz sakin olunca kalp çarpıntılarınız kesilecektir.

İsteride faydalıdır. Erkeklerde aşırı cinsel istekleri keser. Kabızlığı giderir. Basur memelerinde faydalıdır.

Kandaki şeker miktarını düşürür. Kanı temizler. Hazmı kolaylaştırır. Nekahat devresinin kolay atlatılmasında yardımcı olur. Bol idrar söktürür.

Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

Göğsü yumuşatır.

Karaciğer ve dalak şişliklerini indirir. Böbrek iltihaplarında iyidir. Aybaşı halinin ağrısız ve muntazam olmasını sağlar.



Suyu, ergenlik sivilcelerini giderir. Yüze tazelik ve güzellik verir.

Lapası; kan çıbanı, apse ve yanıklarda faydalıdır. Anne sütünü artırır.