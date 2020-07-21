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Dünya

Mars görüntüleri 4K yayınlandı

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyindeki incelemelerinin görüntüleri 4K olarak yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:51:00 -

Mars yüzeyini tüm detaylarıyla görülebilecek video ilk kez 4K olarak yayınlandı. Gönderildiği 2011 yılının teknolojisine sahip olan Curiosity aracı Dünya’ya maksimum 32 KB/ sn hızında veri gönderebiliyor. Bu sebeple, 4K çözünürlüğe ulaşmak için gereken verilerin ulaşması vakit alıyor.

Mars yüzeyindeki araç yörüngedeki başka bir araca bağlanırsa bu hız 2 MB/ sn’ye kadar çıkabiliyor.

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