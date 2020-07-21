Mars görüntüleri 4K yayınlandı
Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyindeki incelemelerinin görüntüleri 4K olarak yayınlandı.
Mars yüzeyini tüm detaylarıyla görülebilecek video ilk kez 4K olarak yayınlandı. Gönderildiği 2011 yılının teknolojisine sahip olan Curiosity aracı Dünya’ya maksimum 32 KB/ sn hızında veri gönderebiliyor. Bu sebeple, 4K çözünürlüğe ulaşmak için gereken verilerin ulaşması vakit alıyor.
Mars yüzeyindeki araç yörüngedeki başka bir araca bağlanırsa bu hız 2 MB/ sn’ye kadar çıkabiliyor.