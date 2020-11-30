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Aktüel Marmaris'te mahsur kalan 9 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Marmaris'te mahsur kalan 9 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:54:46 -
Marmaris'te mahsur kalan 9 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 9 sığınmacı kurtarıldı.

Yeşilova Körfezi bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup sığınmacı, mahsur kaldıklarını belirtip yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları belirlenen 9 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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