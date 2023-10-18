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Kültür - Sanat Marmaray kazılarında bulunmuştu! Sarayburnu Parkı'nda sergilenecek
Kültür - Sanat

Marmaray kazılarında bulunmuştu! Sarayburnu Parkı'nda sergilenecek

Yeniakit Publisher
2023-10-18 17:46:00 -
Marmaray kazılarında bulunmuştu! Sarayburnu Parkı'nda sergilenecek

Marmaray kazılarında ortaya çıkan Bizans dönemi kalıntıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen ve bir kısmı arkeopark olarak kullanılacak Sarayburnu Parkı'nın ikinci etabında sergilenecek.

Marmaray kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntıların sergileneceği Sarayburnu Arkeopark, İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

İBB tarafından Sarayburnu Parkı yenilenirken, 2009 ve 2011 Marmaray kazılarında çıkarılan özgün eserler ile arkeoparkın da düzenlenmesi sağlanıyor.

Kazılarda Geç ve Erken Roma dönemlerine ait kalıntılar bulundu

Kazılarda, Sirkeci İstasyonu doğu şaftındaki Büyük Halka'dan çıkarılan Bizans dönemi kalıntılarının ilk katmanında, 4'üncü ve 5'inci yüzyıl Geç Roma Dönemi'ne ait buluntulara rastlandı.

Dört sıra harçlı tuğla sırasının altında kaba yontu taş duvar ve hemen altından başlayan düzgün kesme taşlardan oluşturulmuş 5 sıra taş ve 2 sıra ahşap hatıl ile 2'nci ve 3'üncü yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait kesme taş sıralı bir duvar bulundu.

Roma-Bizans dönemine ait yaşam kesitinin olduğu kalıntılar içerisinde, sokak kesiti, dış ve iç duvarlar, sütunlu cepheler, su kanalları, döşeme taşları, kuyu ve süs havuzu gibi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışmalarda ortaya çıkan kalıntılar, bir kısmı arkeopark olarak kullanılacak Sarayburnu Parkı'nın ikinci etabında sergilenecek.

 

Antik kentlerde zaman yolculuğu
Antik kentlerde zaman yolculuğu

Kültür - Sanat

Antik kentlerde zaman yolculuğu

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