Marmara'daki deprem sonrası korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bu sarsıntının ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi.

Herhangi bir olumsuzluk görülmedi

Afad'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Marmara'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren sözler: Konumu gereği bu deprem uyarıcı

"Bu deprem uyarıcı"

Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle bilinen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı." ifadelerini kullandı.