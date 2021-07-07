  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç
Marmara’yı çöpçü balık kurtaracak
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için uyarı
İranlılar o gölün eski günlerini özlüyor
Aktüel Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için uyarı
Aktüel

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için uyarı

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:29:00 -
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz için uyarı

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Konya'nın batı, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay