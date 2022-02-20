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Gündem Marmara Denizi'nde deprem
Gündem

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 23:59:00 - 2022-02-21 00:02:32
Marmara Denizi'nde deprem

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

"KAF üzerinde görünmüyor"

Prof Dr Şükrü Ersoy yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında M4.2 büyüklüğünde deprem. KAF üzerinde görünmüyor. Bu bölgede daha önce de 4+ depremler olmuştu" dedi.

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