Market alışverişleri abonelik sistemine geçiyor
6 ayda 100 bin üyeye ulaşan AydanAya.com, ZMT Ventures Girişim Sermayesi’nden de 1 milyon dolarlık yatırım aldı.01 Şubat 2019 Cuma 14:01
Türkiye’de online market alışverişi yapanların yüzde 40’ı sürekli tükettikleri ürünleri aylık abonelik modeliyle almak istiyor.
Bu ihtiyaca çözüm olarak kurulan yerli girişim AydanAya.com 6 ayda 100 bin üyeye ulaştı.
2018 Temmuz ayında market alışverişleri için pazaryeri olarak hizmet vermeye başlayan girişim, ZMT Ventures Girişim Sermayesi’nden de 1 milyon dolarlık yatırım aldı.
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