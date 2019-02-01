Market alışverişleri abonelik sistemine geçiyor 6 ayda 100 bin üyeye ulaşan AydanAya.com, ZMT Ventures Girişim Sermayesi’nden de 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

Türkiye’de online market alışverişi yapanların yüzde 40’ı sürekli tükettikleri ürünleri aylık abonelik modeliyle almak istiyor. Bu ihtiyaca çözüm olarak kurulan yerli girişim AydanAya.com 6 ayda 100 bin üyeye ulaştı. 2018 Temmuz ayında market alışverişleri için pazaryeri olarak hizmet vermeye başlayan girişim, ZMT Ventures Girişim Sermayesi’nden de 1 milyon dolarlık yatırım aldı.



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