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Mariano'nun bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Mariano'nun bonservis bedeli belli oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
Mariano'nun bonservis bedeli belli oldu

Devre arasında Galatasaray ile yolları ayrılan ilk isim Mariano olacak. Brezilya'nın Flamengo ekibiyle anlaştığı belirtilen Mariano'nun bonservis bedeli de belli oldu.

Fatih Terim, yeni yapılanma planını hazırlarken tahtaya ilk Feghouli'nin ismini yazacak. Devre arasında başta forvet, orta saha, stoper olmak üzere birçok transfer isteyen tecrübeli hoca, takımı Feghouli'nin etrafında kuracak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transfer işlerinde elini çabuk tutması gereken sarı-kırmızılılarda İmparator, Mariano'nun satışına da onay verdi.

Satışına onay çıktı

Maicon'u çoktan gözden çıkaran Terim, Mariano için Flamengo'dan gelen teklif karşısında da yönetime "Satılabilir" raporu verdi.

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini ve kısa bir süre içinde resmi açıklamanın geleceğini açıklamıştı.

Sormani, ''Mariano transferi %99.9 bitti. Açıklanması an meselesi. Beklenenden daha kısa sürede açıklanacak. Flamengo'nun bu pozisyona bir transfere ihtiyacı vardı ve Mariano, Flamengo için doğru oyuncu.'' sözlerini kullandı.

Son olarak Flamengo'nun teklifi 3.5 milyon avroya çıkarttı. Bu rakam yönetimi cebini rahatlatacak.

Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
  1. Galatasaray
  2. Mariano
  3. transfer
  4. transfer Brezilya
  5. Fatih Terim

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