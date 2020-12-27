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Aktüel Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Aktüel

Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:07:13 -
Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde elektrik altyapısını onaran firmada çalışan 19 yaşındaki Murat Asan, akıma kapıldı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asan'ı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Asan, buradan Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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