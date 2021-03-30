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Oruç Mardin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mardin imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Mardin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mardin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayı, Kuran-ı Kerim’in indirildiği ve içerisinde bin aydan daha hayırlı bulanan Kadir Gecesini bünyesinde bulundurduğu Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Zaten ayet ve hadislerle bu ayın önemi vurgulanmıştır. Ramazan ayını oruçla geçirmek Mardinliler sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Mardin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mardin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:02:00 -
Mardin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mardin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç hakkında İmam Sadık hazretleri şöyle buyurmuştur: “Her kim sıcak bir günde aziz ve celil olan Allah için oruç tutarsa, aziz ve celil olan Allah, onun yüzünü okşasın ve müjdelesin diye kendisine bin melek tayin eder. İftar edince de aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur: “Senin kokun ve ruhun ne de güzeldir. Ey meleklerim! şahit olunuz ki ben onu bağışladım. Bu nedenle oruç tutmak isteyen kişiler Ramazan ayının gelişini özlemle bekliyorlar. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Mardin İmsakiyesi 2021

Mardin'de ilk imsak 04.14'de ilk iftar 18.57'de olacak.

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