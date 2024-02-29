Mardin 1. Kitap Fuarı On Binlerce Kişi Ziyaret Etti

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, dinlerin ve dillerin asırlardır bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Mezopotamya’nın incisi, taşların ilmek ilmek işlendiği, dar sokakların geçmişi geleceğe fısıldadığı, kültür, sanat ve gastronomi şehri Mardin’de, ilk defa kitap fuarı düzenlendi.

Artuklu Fuar Alanında düzenlenen açılışın ardından yerel ve ulusal basında geniş yer bulan Mardin 1. Kitap Fuarı, 19-28 Şubat tarihlerinde, 09.00-20.00 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyaretçilerine açık kaldı. Çocuk, öğrenci, genç ve yaşlı olmak üzere on binlerce kişi 70 yayınevinin standında yer alan 200 bin kitabı inceleme, okuma ve satın alma fırsatı buldu.

Vatandaşlar, alanında tanınmış yazar, şair, TV sunucusu, psikolog, toplum bilimci ve gazetecilerin yer aldığı onlarca şahsiyet ile söyleşi ve imza günü dolayısıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı. Kimi vatandaşlar ise sevdiği şahsiyetlerle fotoğraf çektirme imkanı buldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan günlük 47 kişiye 47 kitap kampanyasına 10 gün içerisinde yaklaşık 15 bin kişi tarafından başvuru yapıldı.