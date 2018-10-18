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Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti! Çünkü...

Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona’nın avukatı Matias Morla, katıldığı bir televizyon programında Maradona ile geçen yıllarını anlattı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:13
Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti! Çünkü...

Arjantin'in ‘telefe' kanalında yayınlanan Podemos Hablar (Konuşabiliriz) isimli televizyon programına konuk olan Diego Armando Maradona'nın avukatı Morla, Maradona'nın bilinmeyen yönlerini ve başlarından geçen ilginç olaylarını izleyicilerle paylaştı.

Morla'nın, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası sürecinde, Maradona'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen daveti nasıl geri çevirdiğini anlattığı sırada, stüdyoda bulunan izleyiciler kahkahalara boğuldu.

Kremlin tarafından çağırıldığını ve kendisine yapılan açıklamada, "Putin, yarın sizinle saat 9.30 bir araya gelecek" denildiğini aktaran Morla, haberi aldıktan sonra telaşla aşağıya inerek Putin'in yardımcıları ile görüştüğünü belirtti.

Görevlilere Maradona'nın asla sabahları takım elbise giymediğini söylediğini aktaran Morla, kendisine "Ciddi misiniz? Burada Putin'den bahsediyoruz" şeklinde bir soru yöneltildiğini söyledi.

Maradona: Putin bir fenomen, Trump ise bir karikatür karakteri

Görüşme gerçekleşmese de, Maradona'nın sıkı bir Putin hayranı olduğu biliniyor.

Daha önce birçok kez Putin hakkında övgü dolu sözler sarf eden Maradona'nın, " Putin bir fenomen, Trump ise bir karikatür karakteri" sözleri çok konuşulmuştu.

Maradona, görüşmeye geç kaldığı gerekçesiyle Papa Francis ile görüşmeyi reddetmiş

Öte yandan efsanenin avukatı, Maradona'nın görüşme davetini geri çevirdiği tek liderin Putin olmadığını belirterek, Papa Francis ile de görüşmeyi reddettiğini açıkladı.

Morla, "Vatikan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında, Papa ile Diego'nun bir araya gelmesi için zaman vardı, fakat, Papa geç kalınca Digeo bulunduğu terk ederek çıktı. Geç kalınmasından hiç haz etmez" diye konuştu.

Büyük bir futbol tutkunu olan Papa Francis, Maradona'nın Vatikan'a ziyaretini, "En büyük Arjantinli buraya, Vatikan'a geliyor" sözleriyle duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:13
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