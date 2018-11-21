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Manuel Fernandes'in menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Fernandes için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32
Manuel Fernandes'in menajerinden Galatasaray açıklaması!


Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile Sarı- Kırmızılı kulübün flört halinde olduğu iddia edilmişti.
 
Portekizli orta saha oyuncusunun menaceri Paulo Barbosa, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Fernandes’i Galatasaray’a teklif ettiğim doğru değil. Herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle Fernandes hakkında görüşme yapmadım” ifadelerini kullandı.
 
32 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32
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