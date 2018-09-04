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Mantar birçok hastalığa şifa oluyor

Mantar hastalıklara şifa olduğu gibi birçok hastalığı da engelliyor...

04 Eylül 2018 Salı 16:33
Mantar birçok hastalığa şifa oluyor

Mantar, ihtiva ettiği mineral ve vitaminlerden dolayı, pek çok hastalığa iyi gelen, ve hatta bazı hastalıkların oluşmasını önleyen bir besin. Bakın kısa bir sıralama yapacak olursak, nelere faydası var:

* Beyin ve sinir sistemi hastalıklarından korur.

* Alzheimer’ı önler.

* Ete yakın oranda ve çok değerli protein değeriyle, son derece besleyici ve önemli bir besindir.

* Çocuklarda büyümesinde, gelişmesinde ve hastalıklardan korunmasında, bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli rol oynar.

* Vücut için gerekli bütün aminoasitler mantarda vardır.

* Yağ yönünden oldukça fakir olmasından dolayı kilo aldırmaz. Kilo vermek için yapılan diyetler için de ideal bir besindir.

* B, A, K, D vitaminleri açısından oldukça zengindir.

* Kemik gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Büyüme çağındaki çocukların ve kemik erimesi riski olan kadınların mutlaka mantarla beslenmesinde yarar vardır.

* Bol miktarda kalsiyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve bakır taşımasından dolayı, kansızlık başta olmak üzere, kalp damar hastalıkları, migren, yüksek tansiyon, felç, astım, romatizmal hastalıklar, diş çürümesi ve kemik erimesini önler.

* Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

* Yaşlanmayı geciktirir.

* Düşük sodyum miktarı ile, yüksek tansiyon ve kalp hastalarının bile, rahatlıkla yiyebileceği bir besindir.

* Zehirli olanları ölümcül sonuçlar doğurabilir.

AMAN DİKKAT!

Sonbahar yağışlarıyla mantar toplama sezonu da başladı. İstanbul çevresinde 10-12 bin tür mantar olduğu tahmin ediliyor. Fakat bunlardan sadece 200 çeşidi yenilebilir, 50 çeşidi ise dünyada pazar değeri olan mantar...

Unutmayın: Yenen mantarla yenmeyen mantarı birbirinden ayırmak için geçerli hiçbir teknik ve metod yok. Eskiden yenebilir zannettiğimiz pek çok mantarın zehirli olduğu hatta öldürücü olduğu artık biliniyor. Hiçbir genellemeye inanmamalısınız.

“Eğer hayvanlar yiyorsa biz de yiyebiliriz o mantarları.” diyenlere asla kulak asmayın. Siz hayvan değilsiniz. Bu tamamen yanlış inanıştır. En zehirli mantarı salyangozlar yer ama insan yediği takdirde ölür.

Ayrıca mantarlar kılık değiştirebilirler. Daha önce zehirsiz kılıkta bildiğiniz, başka bir yörede zehirli çıkabilir.

Halk arasında “Köy Göçüren” adı verilen mantar türüne özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu mantarın bir tanesi bir insanı öldürmeye yeterli ve çevremizde çok bol... Eğer bu mantarı tanımıyorsanız sakın mantar toplamaya çıkmayın.

Son olarak gördüğünüz mantarları imha etmeyin, ezip geçmeyin. Ekolojik dengede mantarların çok önemli görevleri var. Bu, Yaradan’ın takdiri. Kurt kuşun gıda ve sağlık zincirinde onlar da var...

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:33
  1. İstanbul
  2. mantar
  3. mantarın faydaları
  4. dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

  • öfşöfş53 dk önce
    * Ete yakın oranda ve çok değerli protein değeriyle, son derece besleyici ve önemli bir besindir.Kaynağı nedir bu ... bilginin
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