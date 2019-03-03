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Manisalılar, CHP’li Sandal’ı bağrına bastı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, kentte faaliyet gösteren Manisa yöresine ait derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

03 Mart 2019 Pazar 11:23
Manisalılar, CHP’li Sandal’ı bağrına bastı

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, kentte faaliyet gösteren Manisa yöresine ait derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Manisa’nın çeşitli ilçelerine ait dernek, platform ve federasyonların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Serdar Sandal, Bayraklı’yı katılımcı bir anlayışla yöneteceklerini söyledi. Sandal, “Dernekler, tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerini, belediyenin rehberi haline getireceğiz. Tek adam mantığıyla değil, ortak akılla kenti yöneteceğiz” diye konuştu. Dernek temsilcileri de Sandal’a tam destek vererek “Yolunuz açık olsun” dedi.



İnancı, kimliği, mezhebi, etnik kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun tek hedeflerinin Bayraklı’da yaşayan her vatandaşa ulaşmak ve kimseyi ötekileştirmemek olduğunu belirten Sandal, belediye meclis üyesi listelerini oluştururken, bu nedenle toplumun her kesimini temsil etmelerine büyük özen gösterdiklerini söyledi. Yoğun ilgileri nedeniyle Manisa yöresi derneklerinin temsilcilerine teşekkür eden Sandal şunları söyledi: “Bizim çıktığımız yol hizmet yolu. Belediye başkanlığını topluma caka satma makamı değil, topluma hizmet etme olarak algılıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi sağa sola savurmadan Bayraklı’da herkese eşit hizmet etmek istiyoruz. Bizim ahlakımızda kimseyi ötekileştirmek yok. Biz kim olursa olsun ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmayı kendimize görev sayıyoruz. Bu kentin bütün derdi bizim omuzlarımızda olacak. Bayraklı’yı Bornova ve Karşıyaka’nın gölgesinden kurtararak çok önemli projeler hazırladık. Bunun için de arkamızda çok büyük bir güç, ’Tunç’ gibi bir başkan var. CHP Büyükşehir Adayımız Tunç Soyer’den daha şimdiden 5 büyük projemiz için destek sözü aldık. Var gücümüzle Bayraklı’nın dertlerine derman olacağız. İZBAN demiryolunu yer altına alarak bu güzel ilçeye öncelikle bir kent meydanı kazandıracağız. Her mahallemize en az bir kreş açacağız. Herkese eşit davranacağız. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşların envanterini çıkaracağız. Kim açlık seviyesinde yaşıyor, kimin evinde hasta, yaşlı ya da engelli var Bayraklı’daki tüm hane halkının kayıtlarını tutacağız. Hedefimiz Bayraklı’da bir tek çocuğun bile gece yatağa aç girmemesi. ’Eğer bir çocuğumuz bile yatağa aç girerse bu koltuk bize de bürokratlarımıza haram olsun’ dedik. Çünkü bizim önceliğimiz insan.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:23
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