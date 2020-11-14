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Aktüel Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
Aktüel

Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:45:51 -
Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Nisan'da başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.

Nisan ayında Milli Egemenlik Meydanı'nda Cevdet Çiçek'in başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlı M.Ö'nün Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonda kaldığı yerin yakınında yakalanan M.Ö, Akhisar'a getirildikten sonra işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cevdet Çiçek (26), 22 Nisan Çarşamba günü Milli Egemenlik Meydanı'nda henüz bilinmeyen nedenle M.Ö'nün (21) silahlı saldırısına uğramıştı. Çiçek olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı M.Ö. olay yerinden kaçmıştı.

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