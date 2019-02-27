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Manisa’da mahalle muhtarından şehitler için anıt

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde Muhtar Haşim Horasan kendi imkanlarıyla mahalleye Şehitler Anıtı yaptırdı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
Manisa’da mahalle muhtarından şehitler için anıt

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde Muhtar Haşim Horasan kendi imkanlarıyla mahalleye Şehitler Anıtı yaptırdı.


Manisa Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesinde Muhtar Haşim Horasan tarafından Çanakkale’de, Balkan Savaşlarında ve Kurtuluş Savaşında şehit düşen 17 asker için anıt mezar yapıldı. Mahallelilerin de destek verdiği anıt mezarla şehitleri andıklarını söyleyen mahalle muhtarı Haşim Horasan, "Genel Kurmay Başkanlığından Ziyanlar Mahallemizdeki şehitleri araştırdık. Yunan Mahallemize geldiğinde şehit ettiği kişiler var. Ayrıca diğer cephelerde şehitlerimiz var. Biz 17 şehit için anıt mezar yatırdık. Mezar üzerine adlarını yazdık" dedi.


Öte yandan Cumhur ittifakı adayı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Ziyanlar Mahallesinde muhtarlık tarafından yaptırılan Şehitler Anıtının çevre düzenlemesi ve dev Türk Bayrağı konulması için çalışmalara başlama sözü verdi. Başkan Selçuk, "Şehitler ölmez, şehitlerimiz bu vatan için canlarını verdiler. Şehitlerimizin anıt mezarının çevresi çiçeklerle, güllerle donatılacak, yüksek bir bayrak direğine de dev Türk Bayrağı asılacak. Çevre düzenlemesini de belediye olarak üstlendik" diye konuştu.


Sarıgöl Cumhur ittifakı adayı Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve meclis üyeleri, Ziyanlar Mahalle Muhtarı Haşim Horasan ile birlikte dua etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
  1. doğa

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