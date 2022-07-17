Manisa'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Manisa Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

1 dakika sonra bir deprem daha

Sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedilirken 1 dakika sonra aynı bölgede 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli depremde panik yaşanırken, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı. Vatandaşlar, deprem sırasında evlerinde sallanan lambaları cep telefonlarıyla görüntüledi.