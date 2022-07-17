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Aktüel Manisa'da korkutan deprem
Aktüel

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremden bir dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:55:00 -
Manisa'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Manisa Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

1 dakika sonra bir deprem daha

Sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedilirken 1 dakika sonra aynı bölgede 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli depremde panik yaşanırken, herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı. Vatandaşlar, deprem sırasında evlerinde sallanan lambaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

 

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