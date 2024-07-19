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Gündem Mama lobisi MSB'nin bütçesini aştı! 460 milyar liralık sektör
Gündem

Mama lobisi MSB'nin bütçesini aştı! 460 milyar liralık sektör

Yeniakit Publisher
2024-07-19 10:03:00 -
Mama lobisi MSB'nin bütçesini aştı! 460 milyar liralık sektör

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı. Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. Mama lobisinin Milli Savunma Bakanlığı'nın 440 milyar liralık bütçesini aştığı, savunma bütçesini de yarıladığı görüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı. Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. Mama lobisinin Milli Savunma Bakanlığı'nın 440 milyar liralık bütçesini aştığı, savunma bütçesini de yarıladığı görüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etti. Sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılar hakkında araştırma raporu yayımladı.

450 MİLYAR LİRA 4 AYAK

Rapor kapsamında finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektör masaya yatırıldı. 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği incelendi. Rapora göre lobinin 4 ayağı bulunuyor.

MASAK raporunda bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğunun hayvansever dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu tespitine de yer verildi.

BAĞIŞLAR ŞİRKET KASALARINA GİDİYOR

Veterinerlik şirketlerinin çalışanları üzerinden kurulan "hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rapora göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvan sever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

KASALARINA GİREN PARA MİKTARI 205 MİLYON LİRA

Vatandaşların duyguları istismar edilerek toplanan para miktarı da dudak uçuklatıyor. En çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarı tam 205 milyon lira.

67 MİLYON LİRADAN FAZLA SUÇ GELİRİ

MASAK, toplanan paraların büyük bölümünün 'mama' yerine şahsi hesaplara gittiğini belirledi. TRT'de yer alan habere göre, 11 dernek nezdinde yürütülen soruşturmada 67 milyon liradan fazla suç geliri tespit edildi.

MASAK hazırladığı bu rapor sonuçları hakkında, İçişleri Bakanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verdi.

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Yorumlar

Usame

Bu kuduz itlerin!!! niye salyalarını akıtarak önüne gelen herkese saldırdığı şimdi aşikar oldu. Vay domuz soylular

Safa kuzugüden

Meclis alt komisyonunda tasarının görüşülmesini izledim.3-4 kişi komisyonu kitliyor misafirleri azarlıyor.çocukları saldırısına uğramış aileler hakarete uğruyor.AKP ve cumhur kulaklarını yatırmış sinmişler Tayyıp beye bir kere daha üzüldüm bu adamlarla bir yere varamazsın "iş bitsede gitsek havasında ki hele geriden baksan pehlivan gibi ama ruh kalmamış vekillerle Haklı olduğıun bir davayı bile savunamıyan bu adamlarla işin çok zor REİSSSS
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