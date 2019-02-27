Maltepe Belediye Tiyatrosu yeni oyunu “Deli” ile sahne aldı Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Deli” adlı yeni oyunlarıyla Prof.

Maltepe Belediye Tiyatrosu, “Deli” adlı yeni oyunlarıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. “Deli sizi, insan doğasının karanlık dehlizlerinde dolaşmaya davet ediyor” denilen oyun, tiyatro severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Nikolay Gogol’ün yazdığı, Ali Çankırılı’nın çevirdiği “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli oyun, bambaşka bir şekilde yorumlanarak seyircisiyle buluştu. Oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Kubilay Erdelikara üstlendi. Oyunda, tımarhaneye sürüklenen bir insanın yaşamı sahnelendi. Koreografisini Başak Ova ve Murat Ergin’in üstlendiği oyunda, bir insanı tımarhaneye sürükleyen unsurlar, oyuncular tarafından maskeler eşliğinde anlatıldı. Erdelikara, dört yıl önce Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın destekleriyle çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Dört yılda, birbirinden farklı oyunlarla izleyicinin karşısına çıktık. Oyunumuzun ilk gösteriminin izleyicilerden, Devlet Tiyatrosu oyuncuları ve izlemeye gelen eleştirmenlerden tam not almasından dolayı büyük mutluluk yaşadık” dedi.

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