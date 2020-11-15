  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malezya'dan uluslararası topluma "Arakan krizinin sorumluluğunu paylaşın" çağrısı
Aktüel

Malezya'dan uluslararası topluma "Arakan krizinin sorumluluğunu paylaşın" çağrısı

Başbakan Muhyiddin Yasin: - "Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumu, Arakan krizinin sorumluluklarını adil şekilde paylaşarak inisiyatif almaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:52:35 -
Malezya'dan uluslararası topluma "Arakan krizinin sorumluluğunu paylaşın" çağrısı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, uluslararası topluma, Myanmar'da şiddet ve etnik ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani krizin sorumluluklarını paylaşma çağrısında bulundu.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Birleşmiş Milletler (BM) ortak zirvesinde yaptığı konuşmada, bölgesel insani krizler ve Avrupa'da son zamanlarda gerçekleşen terör eylemlerine değindi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı insani krizin, ASEAN'ın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Başbakan Muhyiddin, "Arakan eyaletindeki insani kriz, bölge ülkelerini etkilemeye devam ederken Malezya, bundan sonra Arakan'dan gelen sığınmacıları kabul edebilecek durumda değil." dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın Güneydoğu Asya'da en çok Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bölge ülkeleri ve uluslararası toplum, Arakan krizinin sorumluluklarını adil şekilde paylaşarak inisiyatif almaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'da son zamanlarda yaşanan terör eylemlerine değinen Muhyiddin, "Bu saldırılar, terörün küresel alanda son bulmadığının bir göstergesidir. ASEAN'ın terörle mücadele alanındaki girişimlerinin dünya genelinde çatışmaları sonlandırarak kalıcı barışı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, etnik ve din kökenli nefret eylemlerinin bir daha yaşanmaması için ülkelerin, karşılıklı saygı ve farklılıklarla birlikte yaşama ortamını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Almanya'ya ağladı!
Dünya

Yunan bakan Almanya'ya ağladı! "Bunları vermeyin, Türkiye ile başa çıkamıyoruz"

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
CHP'li Ertuğrul Çakman ateş püskürdü! Engin Altay'a çağrı yaptı
Siyaset

CHP'li Ertuğrul Çakman ateş püskürdü! Engin Altay'a çağrı yaptı

CHP'nin 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin katıldığı televizyon programında seçime ilişkin çarpıcı açıklamaları..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay