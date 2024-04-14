Malçok: Ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu

Dakar Yunus Emre Enstitüsünün bir programı vesilesiyle Senegal’in başkenti Dakar’a gelen Malçok, ülkeden ayrılmadan müzik kariyeri ve ney ile ilişkisini anlattı. Ney üflemeye lise yıllarında merak saldığını belirten Malçok, ergenliğin getirmiş olduğu bazı sıkıntılardan kaçarak neye sığındığını dile getirdi. Malçok, “İnsanlar lise yıllarına dönmek ister ama o yıllar benim için biraz zor geçen yıllar oldu. Ergenlik herkes için zor geçer ancak benim bazı özel sebeplerim nedeniyle daha da zordu ama bu zorluklar beni neyle tanıştırdı. Niyazı Mısri’nin ‘Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş’ sözü vücut buldu aslında. Çok içine kapanık biriyken ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu” dedi. Yaklaşık 20 yılı aşkındır ney üflediğini belirten Malçok, neyin kendisine hayal dahi edemediği kapıları açtığını ifade etti. Malçok, “Neyle birlikte kendimi buldum, adeta yeniden vücut buldum” diye konuştu.