  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonrası MHP’den flaş hamle! Açıklama en yetkili isimden geldi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

İki AK Partili Mehmet Metiner ile Yiğit Bulut arasında şaşırtan polemik! “Sinek de küçüktür ama…”

Ahmet Hakan, “Erdoğan’a nereden vurulmaz” listesi yaptı! O konuda taktiği falan olmaz, bam bam bam yapar! Bunu yapmak aymazlığın nirvanası, saçmalığın daniskasıdır

CHP sorumsuzluğu: Teleferik kazasından 45 dakika önce neler olmuş neler!

Ahmet Hakan’dan Fatih Erbakan’ı bitirecek hamle! “Babası Erbakan Hoca’ya öykünüyor ama…” diyerek bombayı patlattı

“Bundan kelli AK Parti'nin karşısında rakip olarak CHP değil, AKP olacaktır!” O “Berat Albayrak” ayrıntısı dikkat çekti

SGK'dan bebekli annelere 325 euro destek! 0-36 aylık çocuğu olanlara müjde

İran’ın İsrail’e saldırısının bilançosu açıklandı

Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı

Dünya merakla bekliyordu: Saldırı devam edecek mi? İran'dan yeni operasyon açıklaması
Kültür - Sanat Malçok: Ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu
Kültür - Sanat

Malçok: Ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-14 21:35:00 -
Malçok: Ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu

Neyzen Burak Malçok, kendini ney üfleyerek ifade ettiğini belirterek bu çalgının, bir nevi anlatamadıklarının sesi olduğunu söyledi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünün bir programı vesilesiyle Senegal’in başkenti Dakar’a gelen Malçok, ülkeden ayrılmadan müzik kariyeri ve ney ile ilişkisini anlattı. Ney üflemeye lise yıllarında merak saldığını belirten Malçok, ergenliğin getirmiş olduğu bazı sıkıntılardan kaçarak neye sığındığını dile getirdi. Malçok, “İnsanlar lise yıllarına dönmek ister ama o yıllar benim için biraz zor geçen yıllar oldu. Ergenlik herkes için zor geçer ancak benim bazı özel sebeplerim nedeniyle daha da zordu ama bu zorluklar beni neyle tanıştırdı. Niyazı Mısri’nin ‘Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş’ sözü vücut buldu aslında. Çok içine kapanık biriyken ney, kelimelere dökemediklerimin sesi oldu” dedi. Yaklaşık 20 yılı aşkındır ney üflediğini belirten Malçok, neyin kendisine hayal dahi edemediği kapıları açtığını ifade etti. Malçok, “Neyle birlikte kendimi buldum, adeta yeniden vücut buldum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23