Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 218 kişiye ceza
MALATYA (AA) - Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldı.
Bu kapsamda kent genelindeki 218 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.