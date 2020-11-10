Malatya'da silah ticareti ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'daki silah ticareti ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şüphelinin ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler, 1 uyuşturucu kullanma aparatıyla bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.C.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, A.K'nin iş yerinde kaçak sigara sarma kağıdı ve makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine ekipler şüpheliye ait depoda arama yaptı.

Aramada, kaçak olduğu belirlenen 155 bin makaron, 4 bin 870 sigara sarma kağıdı ve 8 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.