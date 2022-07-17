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Aktüel Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 21:52:00 -
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente başka bir ilden bazı şüphelilerin silah getirip satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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