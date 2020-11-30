Malatya'da otomobil lastiğine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi
MALATYA (AA) - Malatya'da bir otomobilin lastiğine gizlenmiş 10 kilo 230 gram esrar, narkotik köpeğinin aramasıyla bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.
Köpeğin otomobilin tekerine tepki vermesi üzerine lastiği söken ekipler, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli S.K, gözaltına alındı.