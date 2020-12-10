  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza
Aktüel

Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:35:52 -
Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonlarında 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane ve Akpınar mahallelerinde kumar oynandığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunan 6 kişiye toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, çok sayıda kumar malzemesine ve paralara el konuldu.

İşletme sahipleri E.Ç. ve R.K. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı
Gündem

Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını destansı bir mücadeleyle kurtaran kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay