Malatya'da 3 hırsızlık şüphelisi 47 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
MALATYA (AA) - Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çöşnük Mahallesi'ndeki inşaattan hırsızlık ve Hacı Abdi Mahallesi'ndeki 9 pazar arabasının çalınması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 47 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri S.O, İ.Y. ve E.E'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve İ.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.