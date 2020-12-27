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Aktüel Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama:
Aktüel

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama:

"Depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:34:11 -
Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Elazığ depremine ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine yansıyan olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Vali Baruş, sosyal medya hesabından, "Saat 09.37'de meydana gelen Elazığ-Merkez 5.3 büyüklüğündeki depremde ilçe merkezlerimiz ile mahallelerimizden intikal eden olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha tarama çalışmalarına devam edilmektedir." paylaşımında bulundu.

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