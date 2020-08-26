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Aktüel Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden "solunum cihazı arızası" açıklaması
Aktüel

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden "solunum cihazı arızası" açıklaması

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli: - "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ağustos saat 05.00 sularında oksijen tanklarındaki basıncın düşmesine bağlı olarak kısa süreli bir sorun yaşanmıştır. Basıncın düşmesi ile beraber, teknik birimlerimiz tarafından ivedilikle inceleme yapılmış ve gerekli müdahale yapılıp tüm tedbirler alınmıştır" - "Konunun detaylı olarak incelenmesi ve yaşanan aksaklığın sorumlularının tespitiyle ilgili idari soruşturma başlatılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:58:33 -
Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden "solunum cihazı arızası" açıklaması

MALATYA (AA) - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ağustos'ta sabah saatlerinde oksijen tanklarındaki basıncın düşmesine bağlı olarak kısa süreli sorun yaşandığını, hemen müdahale edilen durumla ilgili tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bentli, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın sosyal medya hesabından, "solunum cihazlarının arızalı olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının mağdur edildiği" şeklinde iddialarda bulunduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ağustos saat 05.00 sularında oksijen tanklarındaki basıncın düşmesine bağlı olarak kısa süreli bir sorun yaşanmıştır." ifadelerini kullanan Bentli, şunları kaydetti:

"Basıncın düşmesiyle beraber, teknik birimlerimiz tarafından ivedilikle inceleme yapılmış ve gerekli müdahale yapılıp tüm tedbirler alınmıştır. Hasta mağduriyeti yaşanmaması için hastalara gerekli tıbbi müdahaleler yapılıp aksaklık süresi boyunca sevki gereken hastaların diğer hastanelere transferi sağlanmıştır. Konunun detaylı olarak incelenmesi ve yaşanan aksaklığın sorumlularının tespitiyle ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlandığında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

Bentli, söz konusu tarihten itibaren hastanede elektrik kesintisi, oksijen basınç düşüklüğü veya solunum cihazlarında herhangi bir arıza yaşanmadığının altını çizerek hastanenin yataklı servisler ve yoğun bakımlarında tüm hizmetlerin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

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