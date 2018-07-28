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Maicon ve ayrılık mesajı! 'Büyük ihtimalle...'

Galatasaray'ın yıldızlarına teklif gelmemesinin nedeni ortaya çıktı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:06
Maicon ve ayrılık mesajı! 'Büyük ihtimalle...'

Galatasaray transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda ama şampiyon takımın futbolcularına teklif gelmemesi hem şaşkınlık yaratıyor hem de kafa karıştırıyor.

Sarı-kırmızılı yetkililere göre bunun nedeni futbolcuların yüksek maaşlı kontratları. Futbolcuların ücretlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken yöneticiler, "Bu maaşları onlara verebilecek başka bir kulüp yok. Avrupa'dan zaten teklif almazlar. Çin piyasası kapalı. Arap ülkelerine de giderler mi? Zor" yorumunda bulundu.

Futbolcuların alınırken ödenen bonservislerden ziyade maaşlarının yüksek olduğunun altını çizen idareciler, "Şu ortamda neden bizden futbolcu alsınlar ki? Futbolcular neden gitsin ki? Sadece Maicon'un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle Maicon'un transfer olasılığı diğerlerine göre daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da satılması durumunda diğer transferler için kaynak yaratması planlanan futbolcular içinde Brezilyalı stoperin 2.2 milyon euro garanti ücreti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu diğer yüksek maaşlı isimlere göre daha az bir ücret alıyor. Cim-Bom'da Belhanda ve Gomis primler hariç 3 milyon 350 bin euro, Muslera 3 milyon 575 bin euro, Feghouli 3 milyon 850 bin euro kazanıyor. Bu isimler dışında sadece Garry Rodrigues'in maaşı Maicon'un altında. Teknik kadro ise Yeşil-Burun Adalı futbolcunun kesinlikle satışına karşı çıkıyor. Genç yıldızın 1 milyon 350 bin euroluk ücretine de zam geleceği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:06
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