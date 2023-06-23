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Aktüel Mahmut Hocaefendi dua ve rahmetle anılıyor
Aktüel

Mahmut Hocaefendi dua ve rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-23 13:28:00 -
Mahmut Hocaefendi dua ve rahmetle anılıyor

İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anılıyor. Geçtiğimiz yıl böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Mahmut Hocaefendi, kendisini İslam’a adamış büyük bir din alimiydi. Ömrü boyunca on binlerce Kur’an talebesi yetiştiren Ustaosmanoğlu Hoca Efendiyi yüz binler tekbirlerle uğurlamıştı.

HABER MERKEZİ

İsmailağa cemaatinin kurucusu büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefatının birinci yılında rahmetle anılıyor.

Geçtiğimiz yıl böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Mahmut Efendi, kendisini İslam’a adamış büyük bir din alimiydi. Örnek yaşayışı ve yetiştirdiği on binlerce Kur’an talebeleri ile ömrünü İslam’a hizmete adayan ve 93 yaşında Hakk’a yürüyen Mahmut Efendi hazretleri, Fatih Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi’nin yanına Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’na defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı cenaze törenini Mahmut Efendi’nin birçok muhibbanı da saf tuttu.

1929 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Hoca Efendi, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951’de Sivas’a vaiz olarak atandı. 1952’de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba’daki İsmailağa Camii’ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954’ten 1996’ya kadar İsmailağa Camii’nin imamlığını yapan Mahmut Ustaosmanoğlu, görevi boyunca sevilen sayılan bir isim oldu.

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi’nin yetiştirdiği binlerce talebe dünyanın dört bir yanında İslam’a hizmet etmeye devam ediyor.
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