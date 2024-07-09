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Gündem Mahkemeden sürpriz karar! Dilan ve Engin Polat davasında sıcak gelişme
Gündem

Mahkemeden sürpriz karar! Dilan ve Engin Polat davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:34:00 - 2024-07-09 12:27:41
Mahkemeden sürpriz karar! Dilan ve Engin Polat davasında sıcak gelişme

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

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