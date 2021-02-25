  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı
Gündem

Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 16:22:00 - 2021-02-25 16:47:04
Mahkemeden CHP'li Enis Berberoğlu kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Fezlekeye itirazda bulunmuştu

MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği belirlenen CHP'li Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulunmuştu.

İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının bu talebini reddetti.

Usul ve yasalara uygun

Berberoğlu'nun avukatları mahkemenin ret kararına itiraz etti ve bir üst mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının yeniden fezleke düzenlenmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara yapılan itirazı reddetti. Mahkeme kararında, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın usul ve yasalara uygun olduğuna hükmetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...
Ekonomi

FED Başkanı açıkladı! Altın alacaklar dikkat: Pazar gününe kadar...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'den gelen açıklamalar kısa vadede bir yükselişin olmayacağına iş..
Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği
Gündem

Putin’den ‘Barbar Türkler’ densizliği

Rusya’da video konferans yoluyla yapılan parti liderleri toplantısında Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovskiy ve Rusya ..
PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!
Gündem

PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın kitabını satan CHP'li İBB ifşa olunca geri adım attı!

Selahattin Demirtaş’ın dağdaki abisi terörist Nurettin Demirtaş’ın kitabını satışa sunarak büyük bir rezalete imza atan Ekrem İmamoğlu yönet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay