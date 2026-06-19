Maher Holding Sigorta Grubu Sigorta İzmir Fuarı’nda güçlü katılımıyla dikkat çekti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde gerçekleştirilen Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi (Sigorta İzmir Fuarı), 11-13 Haziran tarihleri arasında Türk sigorta sektörünün tüm paydaşlarını İzmir’de bir araya getirdi.

Üç gün boyunca devam eden etkinlikte sektörün mevcut durumu, gelecek stratejileri, koruma açıklarının azaltılması ve sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken sigorta şirketleri, aracılar, eksperler, asistans kuruluşları ve diğer sektör paydaşları ortak bir platformda buluşma fırsatı yakaladı.

Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen “Sigortacılık Sektörü, Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri” panelinde konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta penetrasyonunun artırılmasının ve toplumda sigorta bilincinin güçlendirilmesinin sektörün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Sigorta şirketleri ortak stantta ziyaretçileri ağırladı

Maher Holding Sigorta Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Hayat Sigorta; Sigorta İzmir Fuarı’nda kurdukları ortak stant alanında sektör temsilcilerini, acenteleri ve ziyaretçileri ağırladı. Katılımcılar hayat dışı sigortalar, hayat sigortaları, finansal sigortalar, kentsel dönüşüm çözümleri, mobilite odaklı sigorta ürünleri ve yeni nesil risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, şirket yöneticileri ve uzman ekiplerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Üç şirketin ortak katılımı, Maher Holding Sigorta Grubu’nun farklı branşlarda geliştirdiği uzmanlığın ve tamamlayıcı ürün yapısının ziyaretçilere bütüncül bir yaklaşımla aktarılmasına imkan sağladı.

“Sigorta İzmir sektörümüzün ortak akıl platformu oldu”

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar şunları söyledi: “Sigorta İzmir Fuarı, sektörümüzün tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturan son derece değerli bir organizasyon oldu. Sigorta şirketleri, acenteler, eksperler, asistans şirketleri, meslek kuruluşları ve kamu temsilcilerinin aynı platformda bir araya gelmesi sektörümüzün gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Ülkemizde sigortacılığın önündeki en önemli konulardan biri koruma açıklarının azaltılmasıdır. Sigortalılık oranlarının artırılması, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve vatandaşlarımızın risklere karşı daha güçlü korunması için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu fuar boyunca gerçekleştirilen panellerde, toplantılarda ve görüşmelerde sektörümüzün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk. Sigortacılığı yalnızca risk gerçekleştiğinde devreye giren bir sistem olarak görmemek lazım. Aksine sigortacılık bireylerin, işletmelerin ve toplumun geleceğini daha güvenle planlayabilmesini sağlayan önemli bir güven mekanizmasıdır. Türk sigorta sektörü güçlü sermaye yapısı, sağlam mali altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atacak potansiyele sahiptir.”

Quick Finansall ekosistemi de fuarda yerini aldı

Maher Holding bünyesinde geliştirilen Quick Finansall ekosistemi de Sigorta İzmir Fuarı’nda ayrı bir stantla ziyaretçilerle buluştu. Quick Finans, QPAY, QCAR Mobilite ve QFlats markalarının yer aldığı stantta; finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul alanlarında geliştirilen çözümler sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Quick Finansall yaklaşımının temelini oluşturan iş birliği modeli sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen çözümler, kendi faaliyet alanları ve düzenleyici çerçeveleri içerisinde ziyaretçilerle buluşturulurken katılımcılar ekosistemin sunduğu tamamlayıcı hizmetler hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Bu katılım, Maher Holding’in sigortanın yanı sıra finansman, ödeme sistemleri, mobilite ve gayrimenkul alanlarında geliştirdiği iş birliklerinin ve müşteri odaklı yaklaşımının sahadaki yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

QTruck fuarın deneyim alanlarından biri oldu

Maher Holding Sigorta Grubu’nun mobil etkinlik platformu QTruck, Sigorta İzmir Fuarı boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği deneyim alanlarından biri olarak öne çıktı. Katılımcılar, QTruck çevresinde gerçekleştirilen etkinlikler ve DJ performansları eşliğinde keyifli vakit geçirirken, sektörün farklı paydaşlarıyla daha yakın iletişim kurma ve yeni iş birliklerinin temellerini atma fırsatı buldu. QTruck deneyim alanı, fuar boyunca en yoğun ilgi gören ve en fazla etkileşim üreten alanlardan biri olarak öne çıktı.