Mağaralar bolca mevcut! Sakarya Nehrindeki 1 km’lik kanyon doğa tutkunlarını bekliyor

Bilecik merkeze 28, Söğüt’e 20 kilometre uzaklıkta Hamitabat köyü sınırlarındaki kanyonda, nehrin iki yanında yaklaşık 150 metre yüksekliğinde sarp kayalıklar ile mağaralar bulunuyor.

Hamitabat Kanyonu, kayalıkların arasından geçen Sakarya Nehri’nin sesi ve hemen kenarındaki yemyeşil görüntüsüyle doğayla iç içe huzur dolu bir ortam sunuyor. Zengin bitki örtüsüne sahip bölge, dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi sporlara imkan tanımasının yanı sıra bazı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kanyonun inanılmaz doğası ve zengin tabiatıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Kanyonun, Bilecik’in doğa turizmine katkı sağlaması için büyük bir potansiyeli barındırdığını vurgulayan Bircan, “Kanyonumuz, tarihi yönüyle ön plana çıkan şehrimizin, aynı zamanda sahip olduğu eşsiz doğa güzellikleri arasında yer alıyor” dedi.