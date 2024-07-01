Maden suyu tüketirken bu hatayı yapmayın!

Maden suyu içerisinde bulunan mineral oranı ve çeşitliliği sayesinde adeta bir şifa kaynağıdır. Uzmanlar maden suyunu doğru bir şekilde tüketmediğimizde içerisinde bulunan bütün faydalarını engellediğini ifade ediyorlar.

Günlük hayatımızın serinletici içeceklerinden biri olan maden suyu, çeşitli hastalık ve cilt sorunları tedavisinde oldukça yardımcıdır. Mineraller açısından oldukça zengin olan maden suyu özellikle de kemik ve diş sağlığı açısından da olumlu etkileri vardır.

Sabah gazetesinin haberine göre uzmanlar maden suyunu bir bardağa aktarılmasını değil cam şişesinden doğrudan içilmesi gerektiğini öneriyorlar. Bardağa aktarıldığında köpüren maden suyunun içeriğinin etkisini kaybettiğini ifade ediyorlar.

Maden suyundan faydalanabilmek için orijinal şişesinde tüketilmelidir.

Not: Herhangi sağlık probleminiz varsa tüketmeden öncesinde doktorunuza başvurmanız önerilir.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

Vücudun ihtiyacı olan mineral oranını karşılar. Böylelikle dinçlik kazanmaya destek olur. Yapısında bulunan florür sayesinde dişleri güçlendirir.

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İçerdiği magnezyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarının tedavi sürecine yardımcıdır. Kan basıncını kontrol altına alır. Bu yüzden tansiyon benzeri rahatsızlık yaşayan kişiler tarafından tercih edilebilir.

Kramp oluşumunu engeller. Kalsiyum içeriği nedeniyle kemikleri güçlendirir. Kilo kaybını kolaylaştırır.

Kolajen üretimini destekler ve erken yaşlanmayı önler. Ciltte meydana gelen gözeneklerin giderilmesine yardımcı olur. Sindirim sistemine destektir.

GÜNDE KAÇ TANE MADEN SUYU TÜKETİLMELİ

Maden suyunun çeşitli yararları olsa da fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Uzmanlar günlük olarak bir ya da iki şişe maden suyu tüketiminin yeterli olabileceğini ifade ediyorlar.

Bu, vücut sıvısının dengesini korumak ve elektrolit kaybını önlemek açısından ideal bir ölçü olarak kabul ediliyor.

MADEN SUYU SMOOTHİE TARİFİ

Özellikle ödem atma sürecinde yardımcı olacak lezzetli bir smoothie tarifi.

Malzemeler:

İki dilim ananas

İki ya da üç yaprak nane

Bir adet yeşil elmanın yarısı

Bir şişe maden suyu

İki dilim ananas, yeşil elmanın yarısı ve nane yapraklarını robottan geçirin.

Ardından oluşturmuş olduğunuz bu karışımı bir sürahiye koyun. Üzerine bir şişe maden suyu ekleyin. Karıştırıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.