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Gündem Made in Mahmut Tanal: APO posteri altında yürüyen kendisi ama suçlu başkası!
Gündem

Made in Mahmut Tanal: APO posteri altında yürüyen kendisi ama suçlu başkası!

APO posterleri altında PKK'lılar ve HDP'lilerle yürüyüşe katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, teröristbaşı APO'nun posteri üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:09:00 - 2021-02-24 16:10:58
Made in Mahmut Tanal: APO posteri altında yürüyen kendisi ama suçlu başkası!

 Yeniakit.com.tr 

Gara'da şehit edilen vatandaşlarımız üzerinden kirli siyasetrine devam eden CHP zihniyeti, PKK terör örgütüne tek laf edemezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor.

Kirli siyasete devam!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı mesajında, "AKP'nin başındaki Recep Tayyip Erdoğan, köşeye sıkışınca bu ülkenin kurucu partisi CHP'yi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Millet her şeyin farkında. Kendi yanlışlarınızı unutturamayacaksınız. Sandık yoluyla gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz!" dedi.

 

Hainlerle kol kola girmesini de Erdoğan'a bağladı

APO posteri altında PKK'lı hainler ve HDP'lilerle kol kola yürüyen CHP'li Mahmut Tanal, bu eylemini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilendirerek akıllara durgunluk verdi:

"Şahsi ikbal için teröristbaşı Apo'dan mektup getirten, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartan, kanlı örgüt PKK'yla Oslo'da masa kurduran, teröristler için Habur'da çadır mahkemesi kuran, Çözüm Süreci'nde Apo posterlerini serbest hale getiren."

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