  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'yi hedefe koydu!

Eski İYİ Parti'li iş adamının gayrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Anket sonuçları açıklandı Trump’ın şaftı kaydı

Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Kutsal Ahit sandığı İstanbul’da! Tapınakçılar İstanbul’a bu yüzden geldi

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

İt ürüdü kervan yürüdü! Düzenleme komisyonda kabul edildi
Yaşam Madde bağımlısı kadından ağızları açık bırakan haller! 'Zombi kadın' ortalığı karıştırdı
Yaşam

Madde bağımlısı kadından ağızları açık bırakan haller! 'Zombi kadın' ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:31:00 -
Madde bağımlısı kadından ağızları açık bırakan haller! 'Zombi kadın' ortalığı karıştırdı

Adana'da uyuşturucu madde etkisindeki kadın ortalığı birbirine kattı.

Adana'da uyuşturucu madde etkisindeki bir kadın sokak ortasında rezillik çıkarttı. Kadın polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen genç kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı. Sokakta adeta ‘Zombi’ gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi. Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.

Kan donduran cinayet kamerada
Kan donduran cinayet kamerada

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kan donduran cinayet kamerada

80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı
80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı

Yerel

80 bin TL’lik telefonu teslim etti! Başına gelmeyen kalmadı

Herkesin canını böyle tehlikeye attı
Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Yerel

Herkesin canını böyle tehlikeye attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23