



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta ilk yarıda istediklerini yapamadıklarını ama ikinci devredeki oyunla sonuca gittiklerini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanma isteklerinin ilk yarıda sahaya yansımadığını belirterek, "Hem savunmada hem hücumda istediğimiz olmadı. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık, çok top kaybı yaşadık. Burak'ın becerisiyle öne geçtik. Karius'un katkısı iyiydi. Savunmadaki oyuncular da iyiydi. Hutchinson tek başına savaştı, diğerleri top kaybı yaptı. İlk yarıyı olumsuz tabloya rağmen 1-0 önde tamamladık." dedi.

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını kaydeden Güneş, "İlk yarıda istekli olmamızdan dolayı gerginlik yaşadık, kalitemizin altında kaldık. Kazanarak moral bulduk." ifadelerini kullandı.

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları maçı düşünmeye başladıklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın yenilenme çalışması yapacağız. Gündemimizdeki tek maç Galatasaray maçı olacak. Konsantrasyonu üst seviyede olması gereken haftaya girdik. Deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçtan dersler çıkarıp daha güçlü Galatasaray karşısına çıkmak istiyoruz. Galatasaray iyi takım, biz de iyi takımız."

A Milli Takım'ın başına geçme sürecinde kendisine yönelik eleştirilerin hatırlatılarak, şampiyonluk halinde Beşiktaş ile devam edip etmeyeceği yönündeki soruya "Bugünkü maçı konuşurum. Gelecekle ilgili yatırım yapmak durumunda değiliz. Ciddi şekilde Galatasaray maçına hazırlanmalıyız. Geçmişte yanlış yapan, doğru yapanların kim olduğu belli. Bende intikam, nefret duygusu yok; iyi niyetli, Allah sevgisi ve insanlara saygısı olan biriyim. Kavga çıkarmayı doğru bulmuyorum, hiç yapmadım." değerlendirmesinde bulundu.





- Burak'ın Kulusic'e yaptığı faul





Burak Yılmaz'ın rakip oyuncu Ante Kulusic'e yaptığı faulle ilgili sarı kart tartışmalarına değinen Güneş, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ı pozisyonla ilgili yorumlarından dolayı eleştirdi.

Güneş, Burak'ın pozisyonunu maç sonrası izlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ben olsaydım faulü Burak lehine verirdim. Rakip topa gitmiyor, arkadan bodoslama geliyor. Mustafa hocaya üzüldüm. Konuşmasının tamamını Burak'a ayırdı. Algıyı doğru bulmuyorum, hiç yapmadım, yapanları da tasvip etmiyorum. Hakemlerden şikayetçi olunacaksa ben çok pozisyon bulurum. Algıyı daha önce de gördük, çirkin vaziyete düşerler. O pozisyonda Burak elini açtı, arkasında rakibi, onu mu koruyacak? Mustafa hocanın emeklerine yazık olur. Burak bu pozisyonda rakibi mi kollayacak, arkadan geliyor, çarpıyor."





- Penaltının tekrarlanmasına eleştiri





MKE Ankaragücü'nün tekrarlanan penaltısındaki kararı da eleştiren Güneş, "Penaltı tartışılır. Penaltıyı niye verdin niye vermedin. Kurallar gereği olarak bence yanlışlık var, tartışılması lazım. Düşünün ki o anda ben oyuncu oyuna alıyorum. Ben kaleciyi de çıkarabilirdim, sen golü vermedin. Ben kaleciyi değiştirdim ne olacak? Dikkat etmek lazım. Biz buralara emek vererek geldik, yine emek vererek gideceğim. Herkesin de öyle olması gerektiğini düşünüyorum ve istiyorum." diye konuştu.

Kaleci Loris Karius'un da başarılı bir oyun sergilediğini anlatan Güneş, "Daha önce de başarıları vardı. Başarı beklediğimiz bazı oyuncular hala beklediğimiz performansı veremedi. Necip'i oynatmak istiyordum. Kendisine üzüldüm. Benim hatam, oynasaydı 300. maçını oynayacaktı. Geçen haftaki performansıyla bunu hak etmişti. Adriano'yu görmek için onu sahaya koydum." diyerek sözlerini tamamladı.











