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Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: "Play-off yolunda son üç maç. Bu sefer girdiğimiz o play-off potasında kalıp, yolumuza devam etmek istiyoruz"- Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak: "Adana Demirspor bizim yapmak istediğimizi yaparak farka gitti. Hiç istemediğimiz bir oyundu"

28 Nisan 2019 Pazar 20:30
Maçın ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, kendi sahalarında 4-1 kazandıkları Boluspor maçı sonrası, "Play-off yolunda son üç maç. Bu sefer girdiğimiz o play-off potasında kalıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncular ve Başkan Murat Sancak’a verdikleri emekler nedeniyle teşekkür etti.

Oyuncuların son iki maçın travmasını çabuk atlattıklarını ifade eden Özat, şunları söyledi:

"Geldiğimizden bu yana bizim organizasyonumuz gibi daha bize gol atan takım yok. Hep kendi hatamızdan yedik, bu kadar çalışmamıza rağmen. Son golümüzü son idmanda çalıştık. İlk yarı 5-1 olurdu ama 2-1 olunca 'acaba Altay maçı gibi mi olacak' diye düşünüldü. Camiayı mutlu etmek için çalışıyoruz. Play-off yolunda son üç maç. Bu sefer girdiğimiz o play-off potasında kalıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."

Ümit Özat, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasından yakınarak, “Düşünsene takımın ilk 11’ine giren 5 adam cezalı. Yükselişe geçtiğimiz maçlardan itibaren bir maç aynı 11 ile oynayamadık." diye konuştu.

Özat, taraftarlardan takıma destek vermelerini istedi.


- Orhan Kaynak: "Daha iştahlı olmamız lazımdı"


Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Adana'ya gelirken 5 maçta kaybetmeyen, iyi futbol oynayan, puanlar alan bir takım olduklarını belirtti.

Bugün hiç istemedikleri bir oyun sergilediklerini aktaran Kaynak, şunları kaydetti:

"Tabii ki sakatlıklar da önemli. Mecburi değişiklikler yaptık. Çok önemli oyuncularımız sakatlandı. İki gol yedikten sonra topun çoğunluğu bizde ama önde hareketliliği sağlayamadık. Adana Demirspor bizim yapmak istediğimizi yaparak farka gitti. Hiç istemediğimiz bir oyundu. Rakip, top bizdeyken rakip sahaya hızlı hücum için çıkarken kaptırdığımız toplarla golleri buldu. Kendi hatamızdan bir yerde golleri yedik. Önemli oyuncuları var tabii ki cezayı kestiler. Bunun yanında bizim daha iştahlı olmamız lazımdı. Bunu başaramadık. Çok uzun süre olmasına rağmen karşı reaksiyon gösteremedik."



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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:30
  1. Adana
  2. Adana Demirspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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